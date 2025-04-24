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Ukrayna'da Rusya'nın İHA Saldırısı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna'da Rusya'nın İHA Saldırısı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Marhanets kentinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Saldırının, bir otobüsü hedef aldığı belirtildi.

KİEV, 24 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Marhanets kentinde çarşamba günü Rusya tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında (İHA) en az 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Bölgenin valisi Serhiy Lisak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada kamikaze İHA kullanılarak düzenlenen saldırının yerel bir işletmenin çalışanlarını taşıyan otobüsü hedef aldığını söyledi.

Ukrayna Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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