Ukrayna'da Rusya'nın İHA Saldırısı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

KİEV, 24 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Marhanets kentinde çarşamba günü Rusya tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında (İHA) en az 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Bölgenin valisi Serhiy Lisak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada kamikaze İHA kullanılarak düzenlenen saldırının yerel bir işletmenin çalışanlarını taşıyan otobüsü hedef aldığını söyledi.

Ukrayna Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.