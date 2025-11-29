Haberler

Ukrayna'da Rus Ordusunun Hava Saldırısı: 3 Ölü, 29 Yaralı

Güncelleme:
Ukrayna'nın Kiev bölgesine gerçekleştirilen Rus hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Saldırılarda ayrıca enerji altyapısı hedef alındı ve birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna'da başkenti de içerisine alan Kiev bölgesine Rus ordusunun düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yaklaşık 36 füze ve 600 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını belirtti.

Zelenskiy, başkenti de içerisine alan Kiev bölgesinde 3 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını kaydetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, başkentin farklı semtlerinin hedef alındığını saldırılarda 29 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Rus ordusu Kiev, Harkiv, Çernigiv ve Poltava bölgelerindeki enerji altyapısını hedef aldı.

Saldırı nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Saldırı sonucu Kiev'de 500 binin üzerinde, Kiev bölgesinde 100 binden fazla ve Harkiv bölgesinde yaklaşık 8 bin kişi bu sabah elektriksiz kaldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
