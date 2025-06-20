Ukrayna'da Rus İHA Saldırısında 1 Ölü, 20 Yaralı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv ve Odessa bölgelerine düzenlediği İHA saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Zelenskiy, G7 ve AB'ye Rusya'ya yönelik yaptırım çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece Ukrayna'da Harkiv ve Odessa bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun bu saldırıda 86 İHA kullandığını aktaran Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırılarda 1 kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

"Rusya halkımıza karşı hedefli terör taktiklerini sürdürüyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, G7 üyesi ülkelere ve Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarla baskı kurma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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