Ukrayna'da Rus Hava Saldırısında 20'den Fazla Ölü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Yarova yerleşimine düzenlediği hava saldırısında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının sivilleri hedef aldığı ve saldırı sırasında emekli maaşını almakta olan Yarova sakinlerinin bulunduğu aktarıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Yarova yerleşim birimine düzenlediği hava saldırısında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Donetsk'teki Yarova yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Saldırıda sivillerin hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Ön bilgilere göre, ölü sayısı 20'den fazla. Söylenecek söz yok." değerlendirmesinde bulundu.
Yarova sakinlerinin emekli maaşını alırken saldırının düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, "Dünya sessiz ve hareketsiz kalmamalı. ABD karşılık vermeli" ifadesini kullanarak, dünyayı Rusya'ya tepki vermeye davet etti.