Ukrayna'da Rus Hava Saldırıları Artıyor: Son 1 Ayda 5 Bin 328 Güdümlü Hava Bombası Fırlatıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir ayda Ukrayna'ya yönelik 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattığını açıkladı. Bu, 2025'in başından itibaren bir ayda atılan en yüksek sayı olarak kaydedildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun sadece son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere yönelik 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattığını bildirdi.

Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kullandığı güdümlü hava bombaları sayısının son bir ayda önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Rus ordusunun son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattığı aktarılan açıklamada, "Bu, 2025'in başından bu yana bir ayda atılan en yüksek güdümlü hava bombası sayısıdır." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının arttığı kaydedilen açıklamada, "Düşman, 10 ayda yaklaşık 40 bin hava bombası fırlattı. Bu sayı geçen yılın tamamındaki sayıya eşit." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
