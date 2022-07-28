Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına "özel yasal statü" verildi - Haberler

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Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına "özel yasal statü" verildi

Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 'özel yasal statü' verildi

Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 18 ay boyunca bulunma, çalışma ve iş yapma hakkı verildi.

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Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 18 ay boyunca bulunma, çalışma ve iş yapma hakkı verildi.

Ukrayna Parlamentosunda, ülkedeki Polonya vatandaşlarına "özel yasal statü" verecek yasa tasarısı kabul edildi.

Böylece, Polonya vatandaşları 18 ay boyunca Ukrayna'da yasal olarak bulunabilecek, çalışabilecek, iş yapabilecek ve eğitim alabilecek.

Ukrayna'daki Polonyalılar bu hakların yanı sıra tedavi olabilecek ve belirli sosyal yardımlar alabilecek.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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