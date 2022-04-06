Ukrayna'da Patlayıcı Temizlemede Köpekler Görev Başında - Haberler

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Ukrayna'da Patlayıcı Temizlemede Köpekler Görev Başında

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın Çernihiv kentinde köpekler görev başında.

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde köpekler görev başında. Ukrayna acil durum ekiplerine yardım eden bu eğitimli köpek, bölgedeki patlayıcı maddelerin yerini tespit ediyor. Ukrayna'yı işgal eden Rus güçleri Çernihiv'in büyük bir bölümünden geri çekildi. Ancak yerel yetkililer, bazı Rus birliklerin hala bazı bölgelerde pusuda olduğunu söylüyor. Bölgeyi mayın ve diğer patlayıcılardan arındırma operasyonları devam ediyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Köpek, Rus, 112, Güncel, Haberler

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