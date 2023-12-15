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Ukrayna'da Milletvekilinin El Bombalarını Patlatması Sonucu 26 Kişi Yaralandı

15 Aralık 2023 15:20 Güncelleme: 15:22 Abone Ol

Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde yerel meclis toplantısında bir milletvekilinin el bombalarını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı. Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.