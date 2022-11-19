Ukrayna'da Kış Tahıllarının Ekim Alanları Yüzde 20-30 Oranında Azalacak

KİEV, 19 Kasım (Xinhua) -- Ukrinform haber ajansının Cuma günü Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Mykola Solsky'nin demecine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna, Rusya-Ukrayna çatışmasının yol açtığı zorluklar nedeniyle bu yıl kış tahıllarının ekim alanlarını yüzde 20 ila yüzde 30 oranında azaltacak.

KİEV, 19 Kasım (Xinhua) -- Ukrinform haber ajansının Cuma günü Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Mykola Solsky'nin demecine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna, Rusya- Ukrayna çatışmasının yol açtığı zorluklar nedeniyle bu yıl kış tahıllarının ekim alanlarını yüzde 20 ila yüzde 30 oranında azaltacak.

Solsky, sonbaharda ekim döneminde Ukraynalı çiftçilerin karşılaştığı başlıca zorluklar arasında kredilere sınırlı erişim, yüksek yakıt fiyatları, lojistik sorunlar ve alıcı bulma sorunlarını sıraladı.

Solsky, çatışmanın devam etmesinin, Ukrayna'daki tahıl üretiminin azalmasına yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Bakana göre, ülkenin bu yılki tahıl ve yağlı tohum hasadı 65 ila 67 milyon tonu geçmeyecek.

2021'de Ukrayna, toplamda 106 milyon tondan fazla tahıl, baklagiller ve yağlı tohumları içeren rekor kış ve bahar mahsulü hasadı yapmıştı.

Geçen yıl Ukrayna'da kışlık ekinlerin ekildiği alan 8,87 milyon hektar olarak gerçekleşti.