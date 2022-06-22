Ukrayna'da Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin için cenaze töreni Kiev Bağımsızlık Meydanı Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin'in tabutunun askerlerin omzunda tören alanına getirilmesi Dini tören Cenazeye katılan Kievliler KİEV - Ukrayna'da İzyum bölgesinde Rus güçleriyle meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg... Kiev Bağımsızlık Meydanı Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin'in tabutunun askerlerin omzunda tören alanına getirilmesi Dini tören Cenazeye katılan Kievliler KİEV - Ukrayna'da İzyum bölgesinde Rus güçleriyle meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin için Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda askeri cenaze töreni düzenlendi. AA / Metin Aktaş - Güncel Ukrayna Kiev Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna'da Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin için cenaze töreni - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.