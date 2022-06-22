Ukrayna'da Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin için cenaze töreni - Haberler

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Ukrayna'da Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin için cenaze töreni

AA - Metin Aktaş - Güncel
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Kiev Bağımsızlık Meydanı Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin'in tabutunun askerlerin omzunda tören alanına getirilmesi Dini tören Cenazeye katılan Kievliler KİEV - Ukrayna'da İzyum bölgesinde Rus güçleriyle meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg...

Kiev Bağımsızlık Meydanı

Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin'in tabutunun askerlerin omzunda tören alanına getirilmesi

Dini tören

Cenazeye katılan Kievliler KİEV - Ukrayna'da İzyum bölgesinde Rus güçleriyle meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Karpat-Sich Taburu Komutanı Oleg Kutsin için Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda askeri cenaze töreni düzenlendi.

AA / Metin Aktaş - Güncel

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