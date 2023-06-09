Ukrayna'da Kahovka Barajının Yıkılmasıyla Oluşan Selde En Az 9 Kişi Öldü

KİEV, 9 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kasabasında Kahovka barajının yıkılmasının yol açtığı selde en az 9 kişi hayatını kaybetti.

KİEV, 9 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kasabasında Kahovka barajının yıkılmasının yol açtığı selde en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Oleşki Belediye Başkanı Yevhen Ryshchuk Perşembe günü Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ana kadar 9 kişinin öldüğünün teyit edildiğini söyledi.

Ryshchuk, "Selde hayatını kaybedenlerin bu kadarla sınırlı olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Belediye başkanı, yüzlerce kişinin sular altında kalan evlerinin çatılarına çıkarak kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Kahovka hidroelektrik santralinin barajı Salı günü sabah saatlerinde yıkılmış, Ukrayna ve Rusya ise saldırıdan dolayı birbirlerini suçlamıştı.

Haberde Kahovka hidroelektrik santralinin yaklaşık 60 kilometre güneybatısında yer alan Oleşki kasabasının şu anda Rus kontrolünde olduğu kaydedildi.