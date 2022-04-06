Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi - Haberler

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Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus ordusunun Ukrayna topraklarında kullanılamaz hale gelen tankları ve zırhlı araçları görüntülendi.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında kullanılamaz hale gelen tankları ve zırhlı araçları görüntülendi.

Rusya-Ukrayna savaşında 42. güne girildi. Rus ordusundan temizlenen bölgelerde hurdaya dönen askeri araçlar görüntülendi. Çatışmalarda ağır hasar alan Rus ordusuna ait zırhlı araçların ve tankların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

(İHA)

Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi

Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi

Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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