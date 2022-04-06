Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rus ordusunun Ukrayna topraklarında kullanılamaz hale gelen tankları ve zırhlı araçları görüntülendi.
Rus ordusunun Ukrayna topraklarında kullanılamaz hale gelen tankları ve zırhlı araçları görüntülendi.
Rusya-Ukrayna savaşında 42. güne girildi. Rus ordusundan temizlenen bölgelerde hurdaya dönen askeri araçlar görüntülendi. Çatışmalarda ağır hasar alan Rus ordusuna ait zırhlı araçların ve tankların kullanılamaz hale geldiği görüldü.
(İHA)