Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı - Haberler

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Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus askerleri tarafından Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlenen saldırıda yaralılara müdahale eden ekipler çatışmanın ortasında kaldı.

Rus askerleri tarafından Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlenen saldırıda yaralılara müdahale eden ekipler çatışmanın ortasında kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerine düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı saldırıda, bölgeye gelen Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı. Ekipler, saldırının ortasında yaralılara müdahale etmeye çalıştı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "17 Nisan saat 14.00 sıralarında Harkov'un 18 farklı adresinde sivil yerleşim yerleri hedef alındı ve çok katlı binalarda yangın çıktı. 160 personel ve 33 teknik araçla müdahaleler sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov'da saldırıların ardından yaptığı açıklamasında, "Sizleri mümkün olduğu müddetçe sığınaklarda kalmaya çağırıyorum. Şehrin sürekli saldırı altında kalan bölgelerindeki sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz. Yakında Paskalya bayramı geliyor ve biz kesinlikle kazanacağız. Biz Harkovlularız ve birlikteyiz" şeklinde konuştu.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı

Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı

Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı

Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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