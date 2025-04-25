Ukrayna'da İHA Saldırısı: 3 Ölü, 14 Yaralı
Ukrayna, Rus ordusunun Pavlograd şehrine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 3 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası sivil altyapıda hasar oluştu.
Ukrayna, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusların bölgedeki Pavlograd şehrine İHA'lar ile saldırdığını belirtti.
Lisak, mevcut bilgilere göre saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 14 kişinin yaralandığını ifade etti.
Sergiy Lisak, saldırı sebebiyle şehirdeki sivil altyapının hasar gördüğünü bildirdi.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel