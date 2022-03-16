Ukrayna'da her sabah, Rus saldırısında hayatını kaybedenler anılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus savaşında hayatını kaybedenlerin her gün saygı duruşuyla anılacağını duyurdu.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, savaşta hayatını kaybedenlerin ülke çapında saygı duruşuyla anılması için kararname imzaladığını bildirdi.

Kararnameyi, Rus işgalcilerin terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için imzaladığını vurgulayan Zelenskiy, "Her sabah saat 09.00'da hayatını kaybeden Ukraynalıları ülke genelinde anacağız. Hem savaşçıları hem de sivilleri anacağız. Rusya, bu savaşı başlatmasaydı hala yaşayacak olan herkesi anacağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya devletinin "tam bir teröriste dönüştüğünü" belirterek, "Rusya, yaptıklarından dolayı hesap verecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han Ukrayna'da ve Rusya'nın Ukraynalılara karşı işlediği suçları araştırmaya başladı. İşgalciler, Ukraynalılara karşı işlenen tüm savaş suçlarının hesabını verecek." dedi.