Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı - Haberler

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Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
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- Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında cepheden dönen tanklar halk tarafından sevgiyle karşılandı.

- Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında cepheden dönen tanklar halk tarafından sevgiyle karşılandı.

Ukrayna'da Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cepheden dönen tank konvoyu halk tarafından sevgisiyle karşılandı. Kiev sokaklarında sivil halk askerleri el sallayarak karşılarken, askerler de halkı selamladı.

Tankların şehir merkezine gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna'da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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