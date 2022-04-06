Ukrayna'da gün içinde yaklaşık 5 bin sivil, güvenli bölgelere çıkarıldı - Haberler

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Ukrayna'da gün içinde yaklaşık 5 bin sivil, güvenli bölgelere çıkarıldı

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna'da gün içinde yaklaşık 5 bin sivil, güvenli bölgelere çıkarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 892 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 892 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, düzenlediği brifingde, bugün insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gün içinde söz konusu koridorlar üzerinden toplamda 4 bin 892 kişinin tahliye edildiğini aktaran Vereşçuk, "Bunların 3 bin 686'sı Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden kendi araç ve otobüslerle Zaporojiya'ya çıktı. Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijne, Krmennaya ve Gornoe köyünden 1206 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi." dedi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Güncel, Haberler

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