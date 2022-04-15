Ukrayna'da gözaltındaki muhalefet liderinin serbest kalması için eşinden destek çağrısı

Ukrayna'da gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, kocasının kurtarılması için siyasetçilere destek çağrısında bulundu.

Marçenko, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, eşinin serbest bırakılmasına destek vermeleri için Avrupa dahil tüm ülkelerin parlamentolarına mektup göndereceğini bildirdi.

Herkese ulaşmak için her fırsatı kullanmaya karar verdiğini kaydeden Marçenko, "Okuyacaklarına dair bir garanti yok. Ancak ulaşabildiği her yere bu mektupları göndereceğim." dedi.

Marçenko, AA muhabirinin, "Medvedçuk'un serbest bırakılmasına yardımcı olması için neden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a değil de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başvurdunuz ve ne bekliyorsunuz?" şeklindeki sorusunu cevapladı.

Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'nın büyük dostu olduğunu defalarca dile getirdiğini anımsatan Marçenko, "Bugün Erdoğan, kendi kararını kendisi alan ve kendi siyasetini, siyasi hamlesini ve stratejisini yürüten Avrupa'daki tek bağımsız politikacıdır. Bugün Erdoğan en bağımsız siyasi aktörlerden birisidir." diye konuştu.

"Erdoğan gibi güçlü bir devlet başkanı Zelenskiy'i etkileyebilir"

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yapılmasına imkan sağladığını hatırlatan Marçenko, Erdoğan gibi güçlü bir devlet başkanının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i etkileyebileceğine emin olduğunu vurguladı.

Marçenko, "Erdoğan'ın beni duyduğuna ve eşimin Ukrayna Güvenlik Servisinin demir parmaklıklarından kurtulmasına yardım etmek için her şeyi kesinlikle yapacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Eşinin yakalandıktan sonra işkenceye maruz kaldığını düşündüklerini ifade eden Marçenko, buna inanmak için önemli nedenleri olduğunu kaydetti.

Marçenko, eşinin şu anda nerede olduğunu bilmediğini dile getirerek, bu durumun eşine yasal koruma ve tıbbi gözetim sağlanmasına müsaade etmediğini aktardı.

Ukrayna'dan 18 Şubat'ta ayrıldığını, bir iki hafta önce Medvedçuk ile bağlantısının kesildiğini ifade eden Marçenko, iki gün eşinin yerini bulmak için araştırma yapmalarına rağmen bir sonuca ulaşamadıklarını sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, devlete ihanet ve Donbas'tan kömür alıp satma suçlamasından şüpheli ilan edilmiş, ardından ev hapsine alınmıştı. Bu yılın başında mahkeme, Medvedçuk'un ev hapsi kararını uzatmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından önce Ukrayna'da savcılık Medvedçuk'un evden çıkmama kararını ihlal ederek kaybolduğunu duyurmuş, daha sonra mahkeme de siyasetçi hakkında arama kararı çıkarmıştı.

12 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamış, Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önermişti.

Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.