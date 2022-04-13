Ukrayna'da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi - Haberler

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Ukrayna'da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da Acil Durumlar Servisi ekipleri ve halktan gönüllüler, Rus ordusunun geri çekildikten sonra bıraktığı enkazda temizlik çalışmaları yaptı.

Ukrayna'da Acil Durumlar Servisi ekipleri ve halktan gönüllüler, Rus ordusunun geri çekildikten sonra bıraktığı enkazda temizlik çalışmaları yaptı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka ve Hostomel bölgelerinde Rus birliklerinin çekilmesiyle hayat normale dönmeye başladı. Acil Durumlar Servisi ekipleri ve halktan gönüllüler, haftalardır süren bombardımanların ardından oluşan enkazda çalışma yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

Ukrayna'da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi

Ukrayna'da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi

Ukrayna'da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi

Ukrayna'da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi

Ukrayna'da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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