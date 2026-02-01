Haberler

Ukrayna'da Teknik Arıza Nedeniyle Geniş Çaplı Elektrik Kesintisi Yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna yetkilileri, teknik bir arıza nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Enerji Bakanı Denis Şmigal, kesintinin Romanya ve Moldova bağlantılı hatlarla birlikte Ukrayna'nın batı ve orta bölgelerinde meydana geldiğini açıkladı.

KİEV, 1 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna yetkilileri, cumartesi günü teknik bir arıza nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Enerji Bakanı Denis Şmigal, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin yerel saatle 10.42'de meydana geldiğini, Romanya ile Moldova'nın elektrik sistemlerini birbirine bağlayan hatların yanı sıra Ukrayna'nın batı ve orta bölgeleri arasındaki iletim hattının da aynı anda devre dışı kaldığını belirtti.

Şmigal, arızanın Ukrayna elektrik şebekesinde zincirleme kesintilere yol açtığını ve trafo merkezlerindeki otomatik koruma sistemlerinin devreye girdiğini ifade etti.

Bakan, nükleer santral ünitelerinde elektrik üretiminin azaltıldığını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde acil durum elektrik kesintilerinin uygulandığını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise başkentte düşük voltaj nedeniyle metro seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde gerekli tüm önlemlerin alındığını ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar