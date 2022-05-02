Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı

DENİZLİ (DHA) - RUSYA- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinden kaçan 27 yaşındaki anne Albina Leontieva, iki çocuğuyla Türkiye'ye geldi. Eşi asker olan ve Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan Leontieva, "Daha önce Türkiye'ye tatil için geliyorduk. Şimdi ise sığınmak için geldik. Artık orada bir evimiz yok" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Albina Leontieva'nın ailesiyle birlikte yaşadığı ev, Rusya'nın kenti bombalaması nedeniyle yerle bir oldu. Leontieva ve iki çocuğu ise sığınakta oldukları için kurtuldu. Eşi asker olan ve Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan Leontieva, bir arkadaşı aracılığıyla Denizli'ye gelmeye karar verdi. Ülkesindeki savaştan kaçan Leontieva, üç gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye giriş yaparak Denizli'ye geldi. Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bir çatı katına yerleşen Leontieva ve iki çocuğu yaşam mücadelesi veriyor.