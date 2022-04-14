Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

AA - Güncel
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Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden Çernigiv'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden Çernigiv'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, iş makineleri ve özel kesiciler yardımıyla yıkıntıları temizlemeye çalışıyor. Savaşın bütün şiddetine rağmen Çernigiv'i terk etmeyen bazı Ukraynalılar da arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla boş kaplarına kuyulardan temiz su doldurma şansına sahip oldu.

Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

AA / Güncel

Arama Kurtarma, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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