Ukrayna'da doktorlar elektrik kesintileri nedeniyle telefon ışıklarıyla ameliyat yapıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarına yönelik son dönemlerde düzenlediği füze saldırıları nedeni ile elektrik kesintilerinin sürdüğü bölgelerde sağlık sektörü de olumsuz etkileniyor. Hastanelerin birçoğunda jeneratör sistemleri yeterli gelmediği veya arızalı olduğu için sağlık hizmetleri de aksıyor. Kesintiler esnasında ameliyatta olan Ukraynalı doktorlar, ameliyatlarına telefon ışıkları ile devam etmek zorunda kalıyor.