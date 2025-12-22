Ukrayna'da sıkıyönetim sürecinde seçim yapılabilmesi için parlamentoda grup oluşturulacak

Ukrayna'da devam eden sıkıyönetim sürecinde devlet başkanlığı seçiminin yapılabilmesine ilişkin gerekli konuları ele almak üzere parlamentoda bir "çalışma grubu" oluşturulacağı bildirildi.

Ukrayna Parlamentosunda iktidardaki "Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi"nin Fraksiyon Başkanı David Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın sürdüğü ülkede "olası" devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine yönelik görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Arakhamia, mesajında, " Ukrayna'da sıkıyönetim döneminde devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması olasılığını hızlı bir şekilde ele almak üzere" parlamentoda bir "çalışma grubu" oluşturulacağını kaydetti.

Söz konusu grubun yapacağı görüşmelere Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu ile parlamento ve hükümetten yetkililerin katılacağını belirten Arakhamia, "Toplantının tarih ve saati yakında duyurulacak. Medya temsilcileri de davet edilecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'da "uzun zamandır" seçimlerin yapılmadığına dikkati çekerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e devlet başkanlığı seçimini yapma çağrısında bulunmuştu.

Zelenskiy ise 10 Aralık'taki açıklamasında, savaş durumunda seçimlerin yapılması için uygun güvenlik ortamının oluşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD ve Avrupalı müttefiklerden seçimlerin yapılabilmesi için Ukrayna'da güvenliğin sağlanmasına yönelik yardım talep ettiğini aktaran Zelenskiy, "Önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde Ukrayna seçimleri düzenlemeye hazır olacak. Şahsen bunun için iradem ve hazırlığım var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.