Ukrayna'da Çatışmaların Vurduğu Bölgelerden Geçen Ay 73.000 Kişi Tahliye Edildi

KİEV, 13 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna'nın çatışmalardan etkilenen doğu ve güney bölgelerinden geçen ay 73.000'den fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Bakanlık, özellikle doğudaki Donetsk bölgesinden bir ayda yaklaşık 16 bin sivilin zorunlu olarak tahliye edildiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayan, Rusya'nın elindeki bölgelerden 50.000 kişinin Kiev kontrolündeki bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Ukrayna, Ağustos ayı başlarında Donetsk bölgesinden zorunlu tahliyeye başlamıştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, zorunlu tahliyenin çatışmalardan etkilenen diğer bölgelere de genişletilebileceğini ifade etti.