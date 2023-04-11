Ukrayna'da Çatışmalar Yüzünden 7 Milyon Kişi Yerlerinden Oldu

KİEV, 11 Nisan (Xinhua) Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yüzünden ülke içinde 7 milyon Ukraynalının yerlerinden olduğu tahmin ediliyor.

KİEV, 11 Nisan (Xinhua) -- Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yüzünden ülke içinde 7 milyon Ukraynalının yerlerinden olduğu tahmin ediliyor.Pazartesi günü Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bu kişilerin yaklaşık 4,8 milyonunun, hükümet kuruluşlarınca ülke içinde yerinden edilmiş kişi şeklinde kayıtlı olduğunu söyledi.Vereşçuk, yaklaşık 1 milyon çocuğun, çatışmalar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığını, ama şu anda Ukrayna içinde yaşamaya devam ettiğini kaydetti.Birleşmiş Milletler'in (BM) son tahminlerine göre çatışmanın başlangıcından bu yana 8,1 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk ederek Avrupa ülkelerine gitti.