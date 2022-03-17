Ukrayna'da bombalar üç çocuklu bir aileyi yok etti
AA - Güncel
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Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukryana'nın Çernigiv kentinde bir binaya yönelik düzenlenen bombalı saldırıda aralarında üç yaşında ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu beş kişilik aile hayatını kaybetti.
Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukryana'nın Çernigiv kentinde bir binaya yönelik düzenlenen bombalı saldırıda aralarında üç yaşında ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu beş kişilik aile hayatını kaybetti.