Ukrayna'da bombalar üç çocuklu bir aileyi yok etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da bombalar üç çocuklu bir aileyi yok etti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukryana'nın Çernigiv kentinde bir binaya yönelik düzenlenen bombalı saldırıda aralarında üç yaşında ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu beş kişilik aile hayatını kaybetti.

Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukryana'nın Çernigiv kentinde bir binaya yönelik düzenlenen bombalı saldırıda aralarında üç yaşında ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu beş kişilik aile hayatını kaybetti.

Ukrayna'da bombalar üç çocuklu bir aileyi yok etti

Ukrayna'da bombalar üç çocuklu bir aileyi yok etti

Ukrayna'da bombalar üç çocuklu bir aileyi yok etti

AA / Güncel

Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title