Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı - Haberler

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Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de bölge savcısı Artiom Dykhtyarinka, vatana ihanetten gözaltına alındı.

Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de bölge savcısı Artiom Dykhtyarinka, vatana ihanetten gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen kentlerinin başında yer alan Mikolayiv'de Bölge Savcısı Artiom Dykhtyarinka vatana ihanet suçundan gözaltına alındı. Ukrayna gizli servisi tarafından uzun süre takip altına alınan Bölge Savcısı Artiom Dykhtyarinka'nın, yasadışı faaliyetlerine ilişkin kanıtları içeren bir cep telefonu, bilgisayar ve ekipmanlarına el konuldu. Sorgulama sırasında gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetlerini itiraf etmesinin ardından Ukrayna ordusu tarafından savcının itiraf görüntüsü yayınlandı.

(İHA)

Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı

Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı

Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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