Son dakika haberi | Ukrayna'da AVM'ye saldırıda can kaybı 18'e yükseldi Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Kremençuk bölgesinde bulunan alışveriş merkezine düzenlenen Rus saldırısında can kaybı 18'e yükseldi. Ukrayna'nın Kremençuk bölgesinde bulunan alışveriş merkezine düzenlenen Rus saldırısında can kaybı 18'e yükseldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yaralı sayısının 59 olduğu, yaralıların 25'inin yoğun bakıma alındığı aktarıldı. Kurtarma çalışmalarına 440 personelin katıldığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel alışveriş Ukrayna Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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