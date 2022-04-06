Ukrayna'da Ateşkes Koşulları Sağlanabilecek mi? - Haberler

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Ukrayna'da Ateşkes Koşulları Sağlanabilecek mi?

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya ve Ukrayna heyetleri Salı günü İstanbul'daki görüşmede birbirlerine taleplerini iletti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Salı günü İstanbul'daki görüşmede birbirlerine taleplerini iletti. Müzakerelerde taslak bir çerçeve çizildi. Heyetler arasında bir sonraki görüşmenin 1 Nisan Cuma günü yapılması bekleniyor. Taraflar arasındaki görüşmeleri, sahadaki durumu ve Rusya'nın tutumunu değerlendiren uzmanlar ateşkes için henüz uygun koşulların olmadığı görüşünde

DailyMotion.com / Güncel

Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Salı, Güncel, Haberler

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