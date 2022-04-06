Ukrayna'da Ateşkes Koşulları Sağlanabilecek mi?

Rusya ve Ukrayna heyetleri Salı günü İstanbul'daki görüşmede birbirlerine taleplerini iletti. Müzakerelerde taslak bir çerçeve çizildi. Heyetler arasında bir sonraki görüşmenin 1 Nisan Cuma günü yapılması bekleniyor. Taraflar arasındaki görüşmeleri, sahadaki durumu ve Rusya'nın tutumunu değerlendiren uzmanlar ateşkes için henüz uygun koşulların olmadığı görüşünde

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

DailyMotion.com / Güncel