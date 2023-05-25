Ukrayna'da anne ve bebeği, yangından böyle kurtarıldı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin batısındaki Khmelnytskyi kentinde yangın çıkan bir apartmandan anne ve bebeğini kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin batısındaki Khmelnytskyi kentinde yangın çıkan bir apartmandan anne ve bebeğini kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Khmelnytskyi kentindeki Soborna Caddesi'nde dün yerel saatle 20.40 sıralarında, 4 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, birinci katta bir anne ve 3 yaşındaki bebeğin mahsur kaldığını belirledi. Ekipler, anne ve bebeğini kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.