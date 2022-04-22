Ukrayna'da AN-26 kargo uçağı düştü - Haberler

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Ukrayna'da AN-26 kargo uçağı düştü

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna'da AN-26 kargo uçağı düştü

Ukrayna'da Zaporijya Bölge İdaresi, AN-26 kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'da Zaporijya Bölge İdaresi, AN-26 kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'da Zaporijya Bölge İdaresinden yapılan açıklamada, Zaporijya yakınlarında düşen AN-26 kargo uçağının Ukrayna'ya ait olduğu ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uçaktaki mürettebatın kaç kişiden oluştuğunun araştırıldığı ifade edildiği açıklamada, kesinleşmeyen ilk bilgilere göre, uçağın bir elektrik direğine çarpması sonucu motorunun alev aldığı aktarıldı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Haberler

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