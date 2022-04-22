Ukrayna'da AN-26 kargo uçağı düştü - Haberler

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Ukrayna'da AN-26 kargo uçağı düştü

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Ukrayna'da Zaporijya Bölge İdaresi, AN-26 kargo uçağının teknik nedenlerle düştüğünü bildirdi.

Ukrayna'da Zaporijya Bölge İdaresi, AN-26 kargo uçağının teknik nedenlerle düştüğünü bildirdi.

Ukrayna'da Zaporijya Bölge İdaresinden yapılan açıklamada, bölgede uçuş yapan AN-26 kargo uçağının teknik nedenlerle düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza nedeniyle yaralarının bulunduğu kaydedildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Haberler

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