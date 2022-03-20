Ukrayna'da 400 kişinin sığındığı tiyatro binası bombalandı - Haberler

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Ukrayna'da 400 kişinin sığındığı tiyatro binası bombalandı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Ukrayna'da 400 kişinin sığındığı tiyatro binası bombalandı

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yaklaşık 400 kişinin sığındığı tiyatro binasının Rus ordusu tarafından vurulduğu bildirildi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yaklaşık 400 kişinin sığındığı tiyatro binasının Rus ordusu tarafından vurulduğu bildirildi.

Mariupol Şehir Meclisinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol kentinin Levoberejniy ilçesinde sığınak olarak kullanılan 12 numaralı tiyatro sanat okulunun Rusya ordusu tarafından bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, 400 kadar çocuk, kadın ve yaşlının sığınak olarak kullandığı binanın yıkıldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Mariupol, Tiyatro, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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