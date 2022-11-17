Ukrayna'da 2014'te düşürülen uçakta ölenlerin yakınları, mahkemenin kararından memnun

Malezya Havayollarına ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesine ilişkin Hollanda'da görülen davada, 4 sanıktan 3'ünün ömür boyu hapisle cezalandırılması, olayda ölenlerin yakınlarını memnun etti.

Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın, 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaptığı sırada Ukrayna hava sahasındayken füzeyle düşürülmesinden sorumlu tutulan ve gıyabi olarak yargılanan 3 Rus ve 1 Ukraynalı hakkında, 8 yıldan fazla süren davada, karar açıklandı.

Dört sanıktan biri beraat ederken, diğer sanıklar "öldürme" ve uçağın düşürülmesinden ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Kararın ardından savcılık ve mağdur yakınları, basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

"Mahkeme, delillerimizin ve taleplerimizin çoğunu kabul etti"

Davanın savcılarından Digna van Boetzelaer, AA muhabirine, "Savcılık ofisi olarak karardan memnunuz. Mahkeme, delillerimizin ve taleplerimizin çoğunu kabul etti." dedi.

Mahkemenin kararında uçağın düşürülüşünün yanı sıra çatışmanın geneline ve Rusya'nın dahline ilişkin de bilgiler yer aldığını aktaran Van Boetzelaer, "Mağdurların yakınlarında bazı şüpheler vardı fakat 8 yıl 4 ay süren yargılamanın ardından artık elimizde tarafsız bir mahkemeden verilmiş karar var." diye konuştu.

Oleg Puletov'un suça iştirakine ilişkin mahkemenin ikna olmaması sebebiyle beraatine hükmettiğini aktaran Van Boetzelaer, şunları söyledi:

"Rus anayasası gereği ömür boyu hapse mahkum edilen Rusların iade edilmelerini beklemiyoruz. Fakat bu sanıklar hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardık. Eğer Rusya dışına çıkarlarsa, buraya (Hollanda) getirilerek cezalarını çekebilirler. Belki de bu yüzden hiç Rusya dışına çıkmayacaklar. Bekleyip göreceğiz."

Mağdurlar karardan memnun

"MH17" sefer sayılı uçakta anne ve babasını kaybeden Avustralyalı Paul Guard, ülkelerinden duruşmayı izlemek için geldiklerini söyledi.

"Kararın ardından rahatlamış hissediyorum." diyen Guard, "Bu anlamsız savaşın sona ermesi lazım, daha fazla insan ölmemeli." ifadesini kullandı.

Guard gibi anne ve babasını Malezya uçağında kaybeden Avustralyalı Matthew Horder, gerçeklerin mahkeme tarafından teyit edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Anne ve babamı burada temsil etmek benim için önemli." dedi.

Uçakta hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Glenn Thomas için duruşmaya katılan ikiz kardeşi Tracy Withers ve yeğeni Jordan Withers, sürecin henüz tamamen bitmediğini vurguladı.

Yeğen Withers, "Bu, birçok sorunun cevaplanmaya çalışıldığı bir süreç. Bugün uçağın düşürülmesiyle ilgili biraz daha şey öğrendik. Sanıklardan 3'ü müebbet aldı ve biri beraat etti. Mahkemenin bize söylediği bu." diye konuştu.

İkiz kardeşi Glenn'in Dünya Sağlık Örgütünün HIV/AIDS ile ilgili Avustralya'daki toplantısına katılmak için uçakta bulunduğunu anlatan Tracy Withers, "Uçaktakilerin nasıl ve neden öldüğüne dair biraz daha aydınlandık bugün." dedi.

Düşürülen uçakta babasını ve üvey annesi kaybeden Ria van der Steen ise, "Karardan memnunum ama acım daha büyük. Şimdi yeni bir başlangıç yapıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kararın temyiz edileceğini düşünmüyorum"

Mağdur avukatlarından Peter Langstraat, tarafların 15 günde karara itiraz hakkının bulunduğunu fakat kararın temyiz edileceğini düşünmediğini belirtti.

Langstraat, "Savcılık, büyük oranda istediğini aldı. Mağdur avukatları olarak biz de karardan memnunuz. Savcılığı tebrik ediyoruz." dedi.

Duygusal olarak zor bir duruşma olduğunu belirten Langstraat, "Salonda çok sayıda mağdur yakını vardı. Zor bir durum bu, hiç kimse sevinemedi ya da çığlık atmadı." ifadelerini kullandı.

3 sanık ömür boyu hapis cezası aldı

Mahkeme, sanıklardan Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "istihbarat başkanı" olduğu düşünülen Rus asıllı Sergey Dubinskiy, Donetsk Cumhuriyeti'ndeki "savunma bakanı" eski Rus istihbarat albayı Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko'nun ömür boyu hapsine hükmetti.

Girkin'in "yardımcısı" Rus Oleg Pulatov'un füzenin varlığından haberdar olsa da uçağın düşürülmesinde herhangi bir dahli olup olmadığına ilişkin yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Mahkeme, ölenlerin yakınlarına ödenmek üzere 16 milyon avrodan (yaklaşık 310 milyon Türk lirası) fazla tazminata hükmetti.

298 kişi hayatını kaybetti

Mahkemenin bugünkü kararında, uçağın, Ukrayna'nın Harkiv şehri yakınlarındaki Pervomaiskiy köyünden ateşlenen Rus yapımı Buk hava savunma sisteminden ateşlenen füzeyle düştüğü belirtildi.

Olayda, uçakta bulunan 283 yolcu ve 15 mürettebat olmak üzere toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıklamıştı.