Ukrayna'da 100 Milyon Dolar Yolsuzluk Skandalı ve Timur Mindich'in Kaçışı

Ukrayna'da devlete ait nükleer enerji firmasının konu olduğu 100 milyon dolarlık yolsuzluk ve rüşvet skandalı gündemdeki yerini korurken İsrail'e kaçan, enerji sektörünün arkasındaki "gizli dev isim" Timur Mindich'in durumu merak ediliyor.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) 15 ay süren soruşturma sonucu ülkenin nükleer enerji şirketlerinin ve üst düzey yetkililerinin dahil olduğu 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalını 10 Kasım'da açığa çıkardı.

NABU yetkilisi Aleksandr Abakumov, 11 Kasım'da katıldığı Ukrayinska Pravda'nın ABD merkezli video platformu YouTube kanalındaki programda Mindich'in ülkeden kaçması meselesinin incelendiğini belirterek, "Nerede olduğunu tespit edeceğiz. İsrail'de olduğunu duydum. Mindich'i ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aynı programa katılan Ukrayna Parlamentosu milletvekili Yaroslav Jeleznyak da Mindich'in İsrail'de bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Mindich'in, Ukrayna'dan İsrail pasaportuyla çıkış yaptığı belirtiliyor.

NABU'dan yapılan açıklamada, yolsuzluk davasındaki şüpheliler arasında bir iş adamı, Enerji Bakanının eski bir danışmanı, Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom'un güvenliğinden sorumlu bir yönetici ve kara para aklama olaylarına karıştığı belirtilen diğer kişilerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yolsuzluk skandalına karışan ve kimlikleri açıklanmayan 8 kişiye "rüşvet, görevi kötüye kullanma ve orantısız varlık bulundurma" suçlamaları yöneltildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 70'i aşkın baskın düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şebekenin kod adları ve gizli ifadeler kullanarak Energoatom tedarikçilerini şantaj ve baskıyla yüzde 10 ila 15 komisyon ve rüşvet ödemeye zorladığını ortaya koyan bazı telefon kayıtları yayınlandı.

Soruşturmacılara göre şüpheliler, Energoatom gibi bazı şirketlere karşı borç tahsilatı için mahkemeye başvurulmasını yasaklayan düzenlemeden yararlanarak sistemi suistimal etti.

Yıllık geliri 4,7 milyar dolar olan şirketteki tedarikçilere yönelik engellerin kaldırılması karşılığında rüşvet talep edildiği iddia edilirken, olayla bağlantılı dört kişinin ayrıca Kiev'de para aklama faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

İş insanı Mindich ile ilgili iddialar

Associated Press'in (AP) haberine göre, bu skandalın "arkasındaki en önemli isim" olan Mindich, birkaç gün önce ülkeyi terk etti.

Yolsuzluk skandalının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski Enerji Bakanı ve mevcut Adalet Bakanı Herman Haluşenko'nun yanı sıra mevcut Enerji Bakanı Svitlana Grynchuk istifasını istedi.

Ardından Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, bu bakanların istifa ettiklerini ve kabinenin Timur Mindich ile iş insanı Alexander Tsukerman'a yaptırım uygulama teklifi sunduğunu açıkladı.

Soruşturmada kendisine doğrudan suçlama yöneltilmeyen Zelenskiy, daha sonra Mindich'e yaptırım uygulama kararını açıkladı.

Öte yandan, Zelenskiy, yolsuzlukla mücadele kurumlarının çalışmalarını açıkça destekleyerek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, devlete ait enerji şirketlerinin yönetim kadrosunun yenileneceğini ve mali durumlarının denetleneceğini duyurdu.

Ukrayna Yolsuzluk Karşıtı Eylem Merkezinden aktivist Tetiana Shevchuk, yaptığı açıklamada, "Daha önce duyduğumuz şeyin şimdi bir kanıtı var. Uzun zamandır Timur Mindich'in enerji sektörünün gizli denetçisi olduğunu duyuyorduk." ifadesini kullandı.

AP'nin haberine göre, daha önce ülkedeki eğlence sektörü girişimcilerinden biri olarak bilinen Mindich, Devlet Başkanı olmadan önce Zelenskiy ile "Kvartal 95" adlı yapımcı şirketinin ortağıydı.

Devlet Başkanı olduktan sonra Zelenskiy, tüm hisselerini ortaklarına devretti. Mindich ise iş insanı olarak alanını genişletse de eğlence sektörüyle yakın ilişkilerini korudu.

Öte yandan Mindich, ABD merkezli video platformu YouTube'da "Stadium Family" adlı komedi programının yapımcılığını yapıyordu ancak geçen hafta skandalın ortaya çıkmasının ardından sahipleri, bu programa son verme kararı aldı.