Ukrayna'da 1 Ekim Savunmacılar Günü'nde savaşta ölen askerler anıldı

Ukrayna'nın genelinde 1 Ekim Savunmacılar Günü'nde düzenlenen törenlerde, çatışmalarda hayatını kaybeden askerler anıldı.

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok kentinde 1 Ekim Savunmacılar Günü'nde törenler düzenlendi.

Saygı duruşuyla başlayan törenlerde, savaşta hayatını kaybeden askerlerin mezarları ziyaret edildi, anıtlara çiçek bırakıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntüde, günün önemine işaret etti.

Zelenskiy, " Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü savunanların cesareti ve kahramanlığına, Ukrayna halkının askeri geleneklerine ve zaferlerine saygı gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'yı savunanlara minnettar olduklarını belirten Zelenskiy, "Zor zamanlar bizi güçlü kıldı. Güçlü olanlar zaferi her geçen gün adım adım yakınlaştırıyor. Kimse gücümüzü kıramaz. Arkamızda tarihimiz, önümüzde ise zaferimiz, savunduğumuz ve savunacağımız özgür ülkemiz." diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da savaşan her asker ve birliğe teşekkür ederek, "Ukrayna için hayatını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Özgür dünya için mücadele ediyoruz. Nesillerimizin yüzyıllardır uğruna savaştığı özgürlük ve bağımsızlık için savaşıyoruz. Saldırganın, Ukrayna halkını asla yenemeyeceğini her gün kanıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da her vatandaşın ülkesini savunduğunu kaydetti.

Zalujnıy, "Karşımızda silahlı ve silahsızı öldüren sinsi bir düşman var. Düşmanın bizi ve devletimizi yok etme hedefi var ama başarılı olmayacağından eminim. Hepimiz, topraklarımızın her yerinde düşmanı yok ederek bunu her gün kanıtlıyoruz." dedi.

Harkiv'de ölen askerler mezarları başında anıldı

Çatışmalarda hayatını kaybeden askerler için Harkiv kentindeki mezarlarında özel ayin yapıldı. Buraya gelen Ukraynalılar, mezarları ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Harkiv'deki 113. Bölgesel Savunma Tugayı Komutanı Yevgen Zadorojnıy, ayin sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok askerin söz konusu tugaya gönüllü olarak katıldığını belirtti.

Zadorojnıy, "Askerler tugaya kendi isteğiyle katıldı. Bu nedenle morali ve motivasyonu yüksek. Bu nedenle Ruslar bu tugaydan korkuyor. Güçlü karakter ve kalbimiz bizi üstün kılıyor." diye konuştu.

Savaşan askerler için dinlenme fırsatı tanıdıklarını ve konserler düzenlediklerini söyleyen Zadorojnıy, ölen askerlerin ailelerine de destek sağladıklarını dile getirdi.

"Sadece torunum değil, tüm askerlerimiz kahraman"

Ukraynalı vatandaşlardan Anna Hripunova da çatışmalarda ölen torunu Andrey Hripunov'un mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Anna Hripunova, "Torunum 21 yaşında savaşarak öldü. Savaşın ilk günlerinde orduya katıldı ve çatışmalarda yer aldı. Kendisi üniversite öğrencisi olmasına rağmen 24 Şubat 2022'de sabah erken askerlik kayıt ofisine gitti." dedi.

Torununun ilk başta Harkiv'deki bölgesel savunma tugayına katıldığını, sonra da Kraken Alayı'nda görevine devam ettiğini anlatan Hripunova, torununun çeşitli yönlerdeki çatışmalarda da yer aldığını kaydetti.

Hripunova, "Kupyansk'ta yaşıyoruz. Kupyansk'ı Ruslardan kurtaran askerlerin arasında torunumuz da vardı. Kupyansk'a girdiklerinde onu sevinçle karşıladık. Andrey, 22 Temmuz Andreyivka yakınlarında hayatını kaybetti. Sadece torunum değil, tüm askerlerimiz kahramandır. Acımız dinmiyor. Bu mezarlıkta, en iyi gençlerimiz yatıyor. Torunumuzla gurur duyuyoruz. Andrey, spor yapıyordu, dans ediyordu, gitar çalıyordu ve hayata pozitif bakan biriydi."

Hripunova, savaşın bir an öncesi bitmesini ve savaşan askerlerin sağ sağlam ailelerine dönmelerini diledi.