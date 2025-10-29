Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümünü Kutladı

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye ile dostane ilişkiler ve Karadeniz güvenliği için yürütülen iş birliğine verdiği değeri" vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve dost Türk halkını Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle içtenlikle kutluyorum" dedi. Zelenski, şu ifadeleri de kullandı:

"Türkiye ile dostane ve samimi ilişkilerimize ve Karadeniz bölgesinin güvenliği için yürüttüğümüz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğiniz, kilit konulardaki ilkeli tutumunuz ve kalıcı barışın tesisi için gösterdiğiniz çabalardan dolayı müteşekkiriz. Türkiye uzun bir yol kat etti ve bugün uluslararası ilişkilerde önde gelen ülkelerden biri konumunda. Türkiye'nin başarısının daim olmasını, dost Türk halkına ise refah ve mutluluk diliyoruz."