Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Üyelik Müzakerelerinin Başlatılması İçin AB'ye Çağrı Yaptı

KİEV, 10 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlatılması çağrısında bulundu.

Zelenski, Salı günü resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlatılması için olumlu bir karar almanın zamanı geldi" dedi.

Zelenski ayrıca, Kiev'in Haziran ayında Avrupa Komisyonu tarafından Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin olumlu bir ara değerlendirme alacağına güvendiğini söyledi.

Von der Leyen ise Ukrayna'nın katılım müzakerelerine başlamak için Avrupa Komisyonu tarafından öne sürülen 7 şartı yerine getirme yönündeki çabalarından olumlu bir şekilde söz etti.

Kiev'e sabah saatlerinde gelen Von der Leyen, "Gösterilen çabaya yönelik en derin saygılarımı ifade etmek istiyorum. Lütfen devam eden bu süreçte uzmanlığımıza ve desteğimize güvenebileceğinizden emin olun" dedi.

AB liderleri 2022'nin Haziran ayında Ukrayna'yı AB üyeliği için aday olarak kabul etmişti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal bu yılın Ocak ayında, Ukrayna'nın önümüzdeki iki yıl içerisinde AB üyesi olmayı hedeflediğini açıklamıştı.