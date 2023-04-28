Ukrayna, Çekya ve Slovakya liderleri ortak bildiri imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ortak bildiriye imza attı.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Pavel ve Caputova ile görüştü.

Görüşmenin sonucunda tarafların imzaladığı ortak bildiri metni Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayınlandı.

Bildiride, liderlerin egemen, özgür ve demokratik Ukrayna'nın Avrupa'da güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Üç ülke liderinin ekonomi, ticaret, enerji, altyapı ve bilim alanlarında karşılıklı işbirliği ve ortaklığı daha da derinleştirmeye ilgili olduklarını teyit ettiği bildiride, liderlerin, Rusya'nın uluslararası düzeyde kabul görülen sınırları zorla değiştirme girişimlerini kınadıkları aktarıldı. Bildiride, bu girişimlerin hem Avrupa'da barış ve istikrarın temelini hem de uluslararası güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.

Bildiride ayrıca, "Cumhurbaşkanları, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 16 Mart 2022 tarihli kararında net bir şekilde belirtildiği gibi Rusya'nın tüm birliklerini ve paramiliter oluşumlarını, uluslararası kabul görülen Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak derhal çıkarması ve askeri operasyonları durdurması gerektiğini yineledi." denildi.

Zelenskiy, Pavel ve Caputova'nın Ukrayna'da kadınlar ve çocuklar dahil siviller arasında can kaybının artması nedeniyle endişelerini dile getirdiği bildiride, liderlerin uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna'ya ve halkına karşı işlenen savaş suçlarından sorumlu olan herkesin sorumluluk altına alınması konusuna güçlü bağlılıklarını ifade ettiği vurgulandı.

Bildiride, cumhurbaşkanlarının Ukrayna'ya karşı saldırganlık suçu için özel bir mahkeme kurulması çabalarını desteklediği aktarıldı.

Liderlerin Slovakya ve Çekya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiği bildiride, "Cumhurbaşkanları, Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın savunma kabiliyetini koruma ve daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı ilgiyi teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, liderlerin Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni ve Ukrayna'dan tahıl insani yardım programını sürdürme çabalarının küresel öneminin altını çizdiği, Slovakya ve Çekya'nın iki NATO üyesi ülke olarak koşullar izin verir vermez Ukrayna'nın ittifaka katılma isteklerine verdikleri desteği artırmaya hazır olduğu kaydedildi.