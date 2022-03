Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Dünya için büyük bir gıda kapısı olan ülke şu an kıtlıkta"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'ya başta hububat olmak üzere her türlü gıda türü için yardım istemek üzere GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan'ı ziyaret etti. Bodnar, Ukrayna'daki insanların açlıktan öldüğünü belirterek, "Dünya için büyük bir gıda kapısı olan ülke, şu an kıtlıkta. Bu saçma gibi gelebilir ama gerçek bu" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve beraberindeki heyet, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan'ı ziyaret etti. Bodnar, ziyaretinde Aydoğan'dan başta hububat olmak üzere Ukrayna halkının ihtiyacı olabilecek temel gıda maddelerinin temin edilmesi için yardım istedi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından ikili kameraların karşısında görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.

"RUSYA'NIN TERÖR HAREKETLERİNE BÜTÜN DÜNYA KARŞI ÇIKMALI"

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna için en önemli maddenin Ukrayna halkına gıda desteği sağlaması olduğunu söyleyerek, "Bugün de Başkan Aydoğan'dan net bir bilgi aldık. Bugünkü savaş hiç kimsenin yararına değildir. Cumhurbaşkanımız Zelenskiy, sürekli olarak bu savaşın bitirilmesine vurgu yapıyor. Biz Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz bizlere destekleri için. Savaşta askerlerimiz destekleriniz sayesinde güçlü duruyor. Bizim askerlerimiz sonuna kadar toprağını savunacak. Bizim için bütün dünyanın desteği çok önemli. Bugün Ukrayna kahramanlığın örneğini gösteriyor herkese. Rusya'nın terör hareketlerine bütün dünya karşı çıkmalı. Bizim için insanı koridorlar oluşturulmalı" diye konuştu.

"DÜNYA İÇİN BÜYÜK BİR GIDA KAPISI OLAN ÜLKE ŞU AN KITLIKTA"

Ukrayna'daki insanların açlıktan öldüğüne dikkati çeken Bodnar, "Dünya için büyük bir gıda kapısı olan ülke şu an kıtlıkta. Bu saçma gibi gelebilir ama gerçek bu. İnsanlarımızın açlıktan ölmemesi için olabilecek bütün yolları denedik. Diğer taraftan bu savaşı bitirmeliyiz. Çünkü biz dünyaya gıda sağlamaya devam etmeliyiz. Bizim gıda ulaştıramamamızdan dolayı diğer ülkeler de acı çekiyor. Türkiye'de de geçerli bu. Petrol fiyatları, ekmek fiyatları gibi şeyler Türkiye'de de yükseldi. Biz ülkemizi savunuyoruz. Rusya ise o toprakları almaya çalışıyor. Bu kanı durdurması için baskılayalım. Bu yüzden Ukrayna'yı kurtaralım ki herkes zengin olsun. Yoksa hepimiz fakirleşiriz" dedi.

"BİZ, NE AVRUPA'YI NE NATO'YU NE DE SÖYLENDİĞİ GİBİ AMERİKA'YI SAVUNUYORUZ"

Ukrayna'nın özgür bir bölge olduğuna vurgu yapan Bodnar, "Bizim sahip olduğumuz en büyük çabamız bu. Biz, ne Avrupa'yı ne NATO'yu ne de söylendiği gibi Amerika'yı savunuyoruz. Biz sadece kendimizi savunuyoruz. NATO üyesiymişiz gibi davranıyoruz. NATO bizi kabul edebilir. Biz Avrupa Birliği üyesi gibi davranıyoruz. Bugünkü gerçekliğe baktığımızda biz kendimizi savunan bir ülkeyiz ama hiçbir bloğa üye değiliz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ HİÇBİR ZAMAN BİR KAZANIM OLMAMIŞTIR"

GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri doğrultusunda savaşın bir çözüm olmadığını düşünenlerden olduklarını dile getirerek, "Savaş hiçbir zaman bir kazanım olmamıştır. Fakat hızlı bir şekilde diplomasi yollarını açık tutarak, yoğun diplomasi çalışmaları ile bu sürecin bir an önce sonlandırılması düşüncesindeyiz. Tabii savaş ekonomik, insani, gıda gibi her şeyi etkileyen bir unsur. Acı olan tarafı insani taraf. Maalesef can kayıpları" dedi.

"CİDDİ ANLAMDA YARDIM ÇIKACAĞI KANAATİNDEYİM"

Savaşın tahıl ve ay çekirdeği gibi ürünlerde Türkiye'yi direkt etkileyen bir etkisi olduğunu ifade eden Aydoğan, "Cumhurbaşkanımız bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde. Türkiye'nin bu konuda yoğun çaba sarf eden tek ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Taraflar bir an önce uzlaşıya varırlar. Biz üzerimize düşeni her zaman yapacağız. Çünkü büyük Türk milleti, mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahibi kim varsa din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yardıma koşarcasına gider. GİMAT'tayız. GİMAT esnafı her zaman olduğu gibi Ukrayna için de gıda yardımını fazlasıyla sağlayacak. Kızılay kanalı ile bu yardımı gerçekleştireceğiz. İvedi bir şekilde Kızılay yetkilileri ile iletişime geçeceğiz. Burada gerekli çalışmaları yapıp, Büyükelçi Bodnar'ın da aracılığıyla inşallah yardımlarımızı yerine ulaştıracağız. Biz en son Elazığ depreminde 10 tır gibi bir yardım toplamıştık. Bizim yardım yaptığımız gruplar hem hacim hem de lira bazlı bakıldığında büyük hacimlere ulaşan ürünler. Bizim ürünlerimiz para tutan ürünler. Dolayısıyla ciddi anlamda yardım çıkacağı kanaatindeyim. Biz de bunu düşünüyorduk zaten. Büyükelçi Bodnar'ın bu ziyareti de isabet oldu" diye konuştu.

