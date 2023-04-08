Ukrayna Büyük Bir Avrupa Gaz Depolama Merkezi Kurmayı Hedefliyor

KIEV, 8 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, ülkesinin kendi topraklarında büyük bir Avrupa gaz depolama merkezi kurma olasılığının bulunduğunu söyledi.

KIEV, 8 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, ülkesinin kendi topraklarında büyük bir Avrupa gaz depolama merkezi kurma olasılığının bulunduğunu söyledi.

Enerji Bakanlığı'nın basın servisi tarafından Cuma günü yayınlanan açıklamada Halushchenko'nun, "Önemli hedeflerimizden biri, Ukrayna'da özellikle Avrupa devletlerinin gaz deposu olarak kullanılacak büyük bir enerji merkezinin oluşturulmasıdır" sözlerine yer verildi.

Bakan, Ukrayna'nın, 30 milyar metreküpten fazla gaz depolama kapasitesine sahip Avrupa'nın en büyük yer altı gaz depolama tesislerinden birine sahip olduğunu söyledi.

Halushchenko, şu anda Ukrayna'nın Avrupalı ortakları için 15 milyar metreküpe kadar yeraltı gaz depolama kapasitesi sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da gaz depolama tesislerinin işletmecisi olan Ukrtransgaz da aynı gün daha erken saatlerde, sertifikasyonu başarıyla geçerek Avrupa Birliği'nin güncellenen kurallarına uygun olarak gaz depolama faaliyetlerini yürütme hakkını tescil etti.