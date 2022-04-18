Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak - Haberler

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Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün açılmayacağını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün açılmayacağını duyurdu.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Dün Mariupol, Berdyansk, Tokmak, Energodar koridorları için uzun ve zorlu görüşmeler yaptık. Herson ve Luhansk bölgeleri için de müzakereler yapıldı. Ama Ruslar bombalamayı ve insani koridorları engellemeyi sürdürüyor. Güvenlik nedeniyle bugün insani koridorların açılmamasına karar verildi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna dün de insani koridorlar üzerinde Rusya ile anlaşma sağlayamamıştı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Telegram, Ukrayna, Güncel, Haberler

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