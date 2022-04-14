Ukrayna: "Buça'da İşlenen Suçların Faillerini Yargılayacağız"

Ukraynalı yetkililer, Buça kentinde öldürülen çok sayıda sivilin cesetlerini bulmaya ve kimlik tespitine devam ediyor. Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Buça'da çok sayıda sivilin öldürüldüğünün ortaya çıkması, küresel bir tepkiye yol açtı. Moskova suçlamaları reddediyor ve Ukrayna'yı adını karalamaya çalışmakla suçluyor. Ukrayna, Rusya'yı soykırımla suçlarken ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş suçlarıyla yargılanması çağrısında bulundu

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