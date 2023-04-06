Ukrayna Bu Yıl Yeniden İnşa İçin 14,1 Milyar Dolara İhtiyaç Duyuyor

KİEV, 6 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın çatışmalardan etkilenen bölgelerde hızlı bir toparlanma sağlamak için bu yıl yaklaşık 14,1 milyar ABD dolarına ihtiyacı olduğunu açıkladı.

KİEV, 6 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın çatışmalardan etkilenen bölgelerde hızlı bir toparlanma sağlamak için bu yıl yaklaşık 14,1 milyar ABD dolarına ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, miktarın yaklaşık 3,3 milyar dolarının devlet bütçesinden tahsis edildiğini ve Ukrayna hükümetinin kalan fonları bağışçılardan ve özel sektörden toplamayı umduğunu söyledi.

Açıklamaya göre Ukrayna, paranın bir kısmını Çok Kuruluşlu Donör Koordinasyon Platformu aracılığıyla toplamayı planlıyor.

Bu yıl Ukrayna hükümeti, enerji altyapısı, insani mayın temizleme ve hasarlı konutların restorasyonu gibi alanlarda hızlı toparlanmaya odaklanacak.

Kritik ve sosyal altyapının yeniden inşası ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi de hükümetin öncelikleri arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre, 26 Ocak'ta başlatılan Çok Kuruluşlu Donör Koordinasyon Platformu, Ukrayna bütçesini desteklemek amacıyla mevcut ve yeni mekanizmaları koordine etmeyi, hızlı toparlanmayı ve yeniden inşayı hedefliyor.