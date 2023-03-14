Ukrayna Bu Yıl Tarım İhracatının 20 Milyar Doların Üzerinde Olmasını Bekliyor

KİEV, 14 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Tarım ve Gıdadan Sorumlu Birinci Bakan Yardımcısı Taras Visotski, ülkenin tarımsal ihracatının bu yıl da 20 milyar ABD dolarının üzerinde kalmasının beklendiğini söyledi.

KİEV, 14 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Tarım ve Gıdadan Sorumlu Birinci Bakan Yardımcısı Taras Visotski, ülkenin tarımsal ihracatının bu yıl da 20 milyar ABD dolarının üzerinde kalmasının beklendiğini söyledi.

Visotski, Pazartesi günü Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı'nın resmi Youtube kanalında yayımlanan bir söyleşide "İhracat potansiyelinin en azından bir önceki yıl seviyesinde, yani 20 milyar dolardan fazla olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Ancak Visotski, ülkedeki çiftçiler yağlı tohum ekimine odaklandığından Ukrayna'nın tahıl üretiminin bu yıl düşeceğini söyledi.

Visotski, Ukrayna'daki düşük tahıl üretiminin küresel tahıl fiyatlarını yükseltebileceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Tarım İhracatçıları Birliği'ne göre ülkenin tarım ihracatı geçen yıl yüzde 16 düşüşle 23,4 milyar dolara geriledi.

Ulusal Tarım Bilimleri Akademisi daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tahıl üretiminin 2023'te yüzde 37 azalarak 34 milyon tona düşeceğini tahmin etmişti.