Ukrayna Bu Yıl İçin 42 Milyar Dolarlık Mali Yardım Bekliyor

KİEV, 18 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Merkez Bankası (NBU) Başkan Yardımcısı Sergiy Nikolaychuk, Ukrayna'nın bu yıl 42 milyar ABD doları tutarında mali yardım toplamayı planladığını söyledi.

KİEV, 18 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Merkez Bankası (NBU) Başkan Yardımcısı Sergiy Nikolaychuk, Ukrayna'nın bu yıl 42 milyar ABD doları tutarında mali yardım toplamayı planladığını söyledi.

NBU'nun Pazartesi günü Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre Nikolaychuk, Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle bir araya geldiği ABD ziyaretinin ardından, Ukrayna'nın IMF'den özel olarak yaklaşık 4,6 milyar dolar almayı beklediğini söyledi.

Nikolaychuk, "Ukrayna için bu zorlu dönemde ortaklarımızın mali desteği çok önemli" dedi.

Yetkili, bu yıl Ukrayna ekonomisindeki durumun 2022 yılına kıyasla iyileştiğini kaydetti.

IMF geçen ay, Ukrayna için yaklaşık 15,6 milyar dolar değerinde 48 aylık bir düzenlemeyi onaylamıştı.

Geçen ay IMF, Ukrayna için yaklaşık 15,6 milyar dolar değerinde 48 aylık uzatılmış bir düzenlemeyi onayladı.

Bu ayın başlarında, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, hükümetinin, ülkenin ortaklarından 115 milyar dolarlık uzun vadeli destek almayı umduğunu söyledi.