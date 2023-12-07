Ukrayna Tahıl Derneği Başkanı Nikolay Gorbaçov, ülkenin bu yılki hasattan 50 milyon ton mahsul ihraç etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, yaklaşık 10 milyon ton bitkisel yağ ve küspe ürününün de ihracatının beklendiği ifade edildi.

Ukrayna, Bu Yıl 50 Milyon Ton Mahsul İhraç Edebilir

KİEV, 7 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Tahıl Derneği Başkanı Nikolay Gorbaçov, Ukrayna'nın bu yılki hasattan 50 milyon ton mahsul ihraç etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Interfax-Ukrayna haber ajansına göre Gorbaçov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Dış pazarlara 50 milyon ton tahıl ve yağ mahsulü tedarik etmenin teknik açıdan mümkün olacağını düşünüyorum" dedi.

Yetkili ayrıca, Ukrayna'nın bu yılki mahsulden elde edilen yaklaşık 10 milyon ton bitkisel yağ ve küspe ürünü ihraç etmesinin beklendiğini söyledi.

Ukrayna'nın yurtdışına ayda yaklaşık 6 milyon ton mahsul gönderme kapasitesine sahip olduğunu belirten Gorbaçov, alternatif Karadeniz tahıl koridorunun potansiyelinin ise 3 ila 4 milyon ton olduğu tahmininde bulundu.

Ukrayna Tahıl Derneği'ne göre ülke, 30 Haziran'da sona eren 2022-2023 pazarlama yılında yaklaşık 58 milyon ton tahıl ve yağlı tohum ihraç etti.

Dernek, ülkenin bu yılki toplam tahıl ve yağlı tohum rekoltesinin 81 milyon tona ulaşmasını bekliyor.