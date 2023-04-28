Ukrayna Bu Yıl 42 Milyar Dolar Uluslararası Yardım Bekliyor

KIEV, 28 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'da devlet haber ajansı Ukrinform'un bildirdiğine göre, Ukrayna Merkez Bankası (NBU) Başkanı Andriy Pyshnyy, Kiev'in bu yıl 42 milyar ABD doları uluslararası yardım almayı beklediğini söyledi.

KIEV, 28 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'da devlet haber ajansı Ukrinform'un bildirdiğine göre, Ukrayna Merkez Bankası (NBU) Başkanı Andriy Pyshnyy, Kiev'in bu yıl 42 milyar ABD doları uluslararası yardım almayı beklediğini söyledi.

NBU Başkanı Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Özellikle ortaklardan gelen fonlar, uluslararası rezervlerin bu yılın sonunda 35 milyar doların üzerine çıkmasına katkıda bulunacak" dedi.

Pyshnyy, 2023 yılında Ukrayna ekonomisi için temel risklerden bazılarının Rusya-Ukrayna çatışmasının yoğunluğu ve tahmin edilenden daha uzun sürmesi olduğunu söyledi.

Andriy Pyshnyy, çatışmanın ekonomi üzerinde artan bütçe ihtiyaçları, "tahıl koridorunun" işleyişinde aksamalar ve enerji altyapısındaki tahribatın artması gibi ek yükler yarattığını belirtti.

Pyshnyy aynı zamanda, Ukrayna'da yeniden yapılanma programının ve Avrupa entegrasyon reformlarının hızlı bir şekilde uygulanmasının ekonomik büyümenin hızını artırmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Geçen yıl Ukrayna, yabancı ortaklarından 32,1 milyar dolarlık rekor bir destek aldı.