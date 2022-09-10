Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor

Güncel Haberler

Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor

Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde Rus güçlerince ele geçirilen bölgelerde ilerlediği bildirildi.

Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde Rus güçlerince ele geçirilen bölgelerde ilerlediği bildirildi.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yerel medyaya, Ukrayna birliklerinin güney cephesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Humeniuk, güney cephesinde Ukrayna birliklerinin daha önce Rus güçlerince ele geçirilen bölgelerde "onlarca kilometre" ilerlediğini söyledi.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta güney cephesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını bildirmişti. Buna ek olarak Ukrayna güçleri 7 Eylül'den itibaren ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde de Rus güçlerinin ele geçirdiği bölgeleri geri almaya başladığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim birimin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

Ukrayna Harkiv Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title